FOTOD | Lase valla oma sisemine Samantha Jones! Siin on viisid, kuidas riietuda sama seksikalt nagu tema

Ilu ja mood

Mõne päeva eest vihjas armastatud telesarjas "Seks ja linn" Carrie Bradshaw rolli kehastunud Sarah Jessica Parker, et sarja uus hooaeg on peagi taas teleekraanidel ning selles teevad lisaks temale kaasa Miranda Hobbesi rollis Cynthia Nixon ja Charlotte Yorki rollis Kristin Davis. Kim Cattralli, kelle tegelane Samantha Jones on ehk sarja üks unustamatumaid, uutes osades ei osale.