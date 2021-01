Kas hallide juuksekarvade tekkimine on võimalik ära hoida? Nende trikkidega mingil määral jah

Teadlased on kinnitanud, et D-viamiini, biotiini ja B12 vitamiini puudus organismis on seotud sellega, et juuksed muutuvad enneaegselt halliks (enne 30 eluaastat). Seega, tarbi neid piisavalt ja pööra ekstra tähelepanu biotiini tarbimisele, sest just see on seotud keratiini tootmisega, mis on juuste tervisele väga oluline.