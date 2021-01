Klamüüdia bakterid on enim teatud kui suguteede klamüüdia (klamüdioosi) ja kopsuklamüüdia (pneumoonia ehk kopsupõletik) põhjustajad. Enam kui pooltel juhtudel ei ole suguteede klamüüdiaga nakatunutel sümptomeid, mistõttu on klamüdioos ka üks kõige sagedamini esinevaid suguhaiguseid Eestis. „Nakkuse saamisest kulub haiguse avaldumiseks keskmiselt 3-14 päeva, kuid 75% nakatunud naistest ja 50% nakatunud meestest ei ole kergesti äratuntavaid sümptomeid ning haigust võib kanda aastaid enne, kui see ühel hetkel ägeneb,“ räägib SYNLAB meditsiinilabori vastutav spetsialist Kaspar Ratnik. Kui haigusega vaevusi ei kaasne, ei pruugi inimene isegi teada, et ta nakkust kannab. Nii võivad paljud nakatunud ravita jääda ja nõnda pahaaimamatult haigusi partneri(te)le edasi kanda.

