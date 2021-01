Näitleja Betty White avaldas oma 99. sünnipäeva eel, mis hoiab teda jätkuvalt terve ja nooruslikuna

1922. aastal USAs, Illinoisi osariigis, Oak Parkis sündinud näitleja unistas algselt hoopis metsniku ametist, aga tol ajal ei olnud see karjäär naistele lubatud. Sellest rumalast reeglist võitis aga Hollywood, kuhu White suundus, et leida tööd raadios või televisioonis ning alguse sai karjäär, mis on kestnud üle kaheksa aastakümne. Ta on võitnud mitmeid Emmysid ja mänginud mitmetes unustamatutes rollides, nende hulgas ka "Kullakeste" Rose Nylundi roll.