Kõige olulisem reegel, mida järgida, kui soovid kanda tanksaapaid kleidiga

Nimelt kannavad kõige stiilsemad naised tanksaapaid kleidi või seelikuga, mis lõppeb ca 5-7 cm saapasäärest üleval pool. Miks nii? Sest sel juhul näitad pisut oma jalgu ja see muutvat sind ka visuaalselt pikemaks. Lisaks aitab see saabaste maskuliinset väljanägemist tasakaalustada, mida on vahel vaja, kui sinu eesmärgiks on lendlev ja naiselik tulemus.