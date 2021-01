LUMMAVAD FOTOD JA VIDEO | H&M avaldas uue disainerkoostöö aegumatu ja trendika käekirjaga moeloojaga

Kollektsioonis kohtuvad külluslikkus ja argistiil, lopsakad tüllkleidid ja ajatud trentšmantlid, õhulised pluusid ja igapäevased T-särgid, mängulised aksessuaarid ning Rochale omased sädelevad ehted ja pärlitega kaunistatud kingad.

Esimene iiri disainer

Simone Rocha on esimene iiri disainer, kes H&Mi disainerkoostöös kaasa lööb. Nagu alati, tähistab ka seekordne kollektsioon disaineri enda etnilist päritolu ja erinevate kultuuride lõimumist. Inspiratsiooni on ammutatud nii kunstiajaloo suurkujudest kui ka Hong Kongile iseloomulikest traditsioonidest ja käsitööst — see kõik on olulist rolli mänginud ka Rocha brändi arengus ja kasvus.

Kollektsioon „Simone Rocha x H&M“ sukeldub disaineri võluvasse loomemaailma ning toob esile temale omased siluetid, kaunistused ja kujundid, mida rikastavad värsked trendinoodid. Külluslikus moemängus kohtuvad Tudorite ajastu ja metsikud lilled, säravad helmed ja nukulikud lõiked, traditsiooniline tartan ning roosa ja punase värvimäng.

10. sünnipäev

H&Mi ja Simone Rocha koostöökollektsioon tähistab ühtlasi ka disaineri moemaja kümnendat tegutsemisaastat, mis on märkimisväärne saavutus ühe Londonis pesitseva iseseisva brändi jaoks. Rocha tugev visioon ja järjepidevus tulevad esile igas tema disainitud esemes, mis muudab disaineri loomingu aegumatuks ja trendideüleseks.

„Mul on tohutult hea meel, et olen saanud koos H&Miga selle erilise kollektsiooni luua,“ kommenteerib Simone Rocha. „Tähistame sellega minu brändi ja teekonda, mis on aidanud mind kui disainerit kujundada. Olen nii kliendi kui ka disainerina suur H&Mi disainerkollektsioonide kontseptsiooni fänn. On suur au olla samas nimekirjas selliste disaineritega nagu Margiela, Alber Elbaz ja Comme des Garcons,“ lisab Rocha.