FOTOD | "Ainus kord, kui enesevalitsuse kaotasin, oli muidugi ka saadet tutvustavas videoklipis sees.” Pulmad telekaamerate ees korraldanud paari kogemus

„Katrinit altari ees nähes hakkasin nutma. See kõik läks hinge — minu kaunis naine, inimesed, kes meie pulma tulid, ja idülliline ümbrus,” meenutab Egert möödunud aasta kõige tähtsamat päeva, mil ta andis Katrinile lubaduse tema eest alati hoolitseda. „See on lihtsalt nii ilus, kui inimesed, kes teineteist armastavad, on ka abielus,” usub Katrin. Sel hetkel, kui abielumõte esile kerkis, ei teadnud kumbki, et pulmade ettevalmistused tuleb neil teha kõige pingelisemas olukorras üldse — pidevalt jälgivate kaamerate ees. Kuidas peoeelses stressiolukorras vastu pidada? Ikka paindlikkusega, teab noorpaar.

„See oli igas mõttes tööarmastus, mis meid tervikuks liitis,” meenutab Katrin viie aasta tagust kohtumist. Ühistest pikkadest tööõhtutest said peagi lihtsalt ühised õhtud ja pärast päeva, mil Katrin esimest korda Egerti koju läks, on nad teineteisest vaid mõned ööd eemal olnud. „Egert on nii rahulik ja hoolitsev, eks ta sellega mind ära võluski.”