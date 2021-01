FOTOD | Need on VIIS erinevat kleiti, mida iga naine peaks 40. eluaastaks omama

1. Naiselik kleit, mida saad kanda igal ajahetkel

Unustasid, et nädalavahetusel on su parima sõbranna sünnipäevapidu? Või sind kutsuti viimasel hetkel pidulikule tööga seotud üritusele? Ehk otsustas su õde ootamatult, et abiellub nüüd ja kohe? Olenemata olukorrast, üks pisut pidulikum, naiselik kleit päästab sind hetkedel, kui uut kleiti ostma minna pole võimalik.

Siiski, väldi seda kleiti oma garderoobi valides valget ja teisi heledaid toone (pole just pulmades kandmiseks sobilik) või midagi liiga säravat/litritega (kui käes pole just aastavahetus, on need sageli kohatud). Teisest küljest, õrn pits või kaunid tikandid on alati suurepärane valik, täpselt nagu klassikalised siluetid. Panusta aksessuaaridele, et kleit olukorrale sobivaks stiliseerida.

2. Kontorikleit, mis muudab sind enesekindlaks

Professionaalse väljanägemise tagab kleit, mis on pisut konservatiivne — mitte liiga sügav dekoltee ja lühike seelikusaba, korralik kangas — ja annab selgelt märku, et tulid äri ajama. Meie soovitus? Otsi kleiti, mida saab kanda ka pintsaku ja kontsakingadega.

3. Lihtne suvekleit, mida on kerge selga panna ja ära võtta

Tegelikult võiks selliseid kleite olla sul kaks või isegi kolm, et sul oleks kuumadel suvepäevadel mitu valikuvarianti. Eelista hingavaid kangaid, mida saab pesumasinas pesta, näiteks linane, puuvill või siid, ning lendlevaid lõikeid. Pea meeles, et päikese käes on mugavam istuda heledas kleidis, aga samal ajal paistavad higilaigud neilt paremini välja. Kontrolli ega su aluspesu kanga alt välja ei paista ja investeeri parem kohe nahavärvi pesusse.

4. Kleit, mis tekitab sinus tunde, et oled vastupandamatu

Vahet ei ole, kas tähistad kümme aastat kestnud abielu või alles otsid seda õiget, me soovitame sul soetada endale kleit, milles tunned end vastapandamatult seksikalt. Jah, igal naisel peaks vähemalt üks selline kleit olemas olema.

5. Väike must kleit, mis suudab kõike