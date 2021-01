RETSEPT | Reese Witherspooni lemmiksmuuti, mis muudab näonaha säravaks ja klaariks ning küüned tugevaks

Pea kümme aastat tagasi istusid nad ühel auhinnagalal kõrvuti ja Reese pöördus Kerry poole küsimusega: "Su nahk on nii ilus! Kuidas sa selle saavutanud oled?" Vastus? Ta joob iga päev üht eriti tervislikku smuutit, mis olevad näitleja sõnul muutnud ta küüned ja juuksed tugevamaks.

Videos julgustab Witherspoon lisama blenderisse ka valgupulbrit, mandlivõid või linaseemneid koos erinevate puu- ja köögiviljadega. "Salajane koostisaine on aga hoopis TANTSIMINE!" ütleb ta.

Witherspoon lisab, et ta joob smuutit hommikusöögi asemel ja tänu sellele püsib ta kõht kuni lõunani täis. "Ma tean, et see näeb halb välja, aga maitseb nii hästi!" lisab ta.