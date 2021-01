Pilt selge! USA asepresident Kamala Harris avaldas põhjuse, miks ta sageli just Converse tenniseid kannab

"Conversed on mugavad jalanõud, mida kanda eelistan," selgitas Harris. "Teate, ma kasvasin Chucksidega üles. Ma lihtsalt armastan neid. Need on nii mugavad."

Doug naljatas, et tema abikaasal on mitu kapitäit tennistega täidetud, mille peale Kamala siiski kiiresti lisas, et mees pingutab nüüd natukene üle. "Kui ma kohtasin teda, kandis ta Chuckse ja teksapükse. Kui ta tuli mu lastega kohtuma," meenutas mees, tunnistades, et need on täiuslik näide naise "kahe jalaga maa peal" iseloomust. "Inimesed küsivad mult sageli, milline ta tegelikult on. Ma vastan, et šokeerivalt normaalne."