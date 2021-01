FOTOD | "Koroonakriis on olnud meie kõigi jaoks jahmatav reaalsuskontroll.” Eestlanna elu Dubais, koroona kiuste

Kuigi Araabia Ühend­emiraatides asuv muinas­jutuline Dubai ei olnud Anneta Jefimova (28) jaoks kunagi unistuste sihtkoht ja otsuse sinna reisida tegi ta kolm aastat tagasi aastavahetusel üsna spontaanselt, on ta nüüdseks juba kaks aastat just selles luksuslikus kõrbelinnas elanud ja töötanud. “Teadsin vaid seda, et tahan tumedal ja külmal detsembrikuul soojale maale päikese ja palmipuude alla sõita, ning pärast kiiret kaalumist sai otsustavaks see, et ülikooliaegne sõbranna elas parasjagu Dubais,” meenutab ta otsust, mille kohta võib öelda, et see muutis ta elu.

Kui mõttest saab tegelikkus



Aasta esimesel päeval üksinda Dubai kesklinnas jalutades ja maailma kõrgeimat hoonet Burj Khalifat imetledes mõtles Anneta esimest korda, et sinna võiks mõneks aastaks kolida küll. Kui ta tagasi Tallinna jõudis, see mõte küll ununes. “Ma ei ole kunagi sedasorti manifesteerimist praktiseerinud ja kui aus olla, ei ole ka seda väga uskunud, kuid tundub, et alateadlikult see töötas, sest üheksa kuu pärast pakkisin kohvreid ja olin valmis uuteks väljakutseteks Dubais,” naerab ta.