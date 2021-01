Üldine hinnang kipub eesti naiste seas olema, et meie enda Tõnud on tuimad tükid ja tõelised Ameerika mäed lähevad lahti alles Jacki, Pablo ja Dieteriga kohtudes. Vaid 18% Anne & Stiili Facebooki-küsitluses vastanud eevatütardest on jaganud voodit üksnes eestlastega ning 4% vastajatest vaid Jackide ja Pablodega, ülejäänud vastajatel on kogemusi mõlemalt tandrilt. Seega võib öelda, et ka seksis on riigipiirid juba ammu valla.

Lugu ilmus algselt 2017. aasta Anne & Stiilis.