Asi ametlik: Melania Trump hääletati kõige ebameeldivamaks esileediks USA ajaloos

Viimase nelja aasta jooksul, mil abikaasa Donald on olnud Ameerika Ühendriikide presidendi rollis, on meil olnud võimalus õppida tundma kahte Melaniat, seda, milline ta tegelikult on, ja seda, kelleks olemist ta teeskleb. Suurimad hitid sellest ajast on: tema ”I don’t really care, do you?” (inglise keelest tõlgituna: “Ma ei hooli väga, kas sina hoolid?”) jakike, jutud tema teisikust ja muidugi ka tema mitmekülgsed jõulukaunistused Valges Majas. Rääkimata sellest, et hiljuti Kapitooliumis toimunud mässu hukkamõistmiseks kulus tal pea nädal, sest ta lasi parasjagu Valge Maja vaipasid pildistada, kirjutab portaal Refinery29. Jah, päriselt.