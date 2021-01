FOTOD | Jill Bideni ja Kamala Harrise rõivad vihjavad, milliseid muutusi on Valges Majas oodata

“Selleks et paraneda, peame mäletama. Vahel on raske mäletada,” sõnas Biden. “Kuid ainult nii saame terveneda. Seda on oluline teha ühtse rahvusena… Las pimeduses säravad tuled… ja pidage meeles kõiki, kelle oleme kaotanud.” Tulevase presidendi sõnadele järgnes vaikusmoment.