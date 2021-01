FOTOD | President Kaljulaid külastas moebrändi Tallinn Dolls uut Eestisse rajatud toomishoonet

Tallinn Dollsi ärimudel põhineb ettetellimise lahendusel, millest on tänaseks saanud populaarne ostlemise viis. „Teeme tootmisotsused ettetellimise pealt. See aitab ühtlasi vältida valesid otsuseid, sest olenemata pikast kogemusest, ei oska me aimata klientide kõiki vajadusi, eriti kui need ajas ja oludest tingituna kiiresti muutuvad,“ selgitas Martin.

„Lisaks riskide maandamisele on see keskkonnasõbralik. Sel viisil ei tooda me asju, millele nõudlust ei olegi. Planeerime oma ressursse täpsemalt ja jääke tekib vähem. Ka hind muutub kliendile paremaks kui ülejäägiga seonduvat riski hinna sisse arvutama ei pea. Tootmishoonet varustavad energiaga päikesepaneelid, mis on samuti keskkonda säästev,“ nentis Martin.

Igapäevaselt kasutab ettevõte moetehnoloogia platvormi FashLab, mis ongi loodud Tallinn Dollsi enda kogemuse põhjal. See platvorm aitab uusi disaine prototüüpida 3D lahenduse abil, mis vähendab kõiki jääke näidiste loomisel. „Teisalt kiirendab see oluliselt tootearenduse protsessi. FashLabis on prototüübi tegemisel juba tootmisinfo olemas ning ostu sooritamisel liigub info automaatselt tootmiskeskkonda. Selline lahendus on vähendanud oluliselt kõikide protsesside ajakulu ning viinud tsükli kümme korda kiiremaks võrreldes moesektori keskmisega. Kogu protsess ostuotsusest kuni kauba kättesaamiseni on automatiseeritud. Suudame vastavalt vajadusele tuua tooted turule nädalaga,“ lisas Martin.