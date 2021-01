FOTOD | Vapustavalt lihtne ja šikk! Lady Gaga valitud inauguratsiooni päeva rõivad sümboliseerivad uut algust

Peale seda, kui Lady Gaga osales oma elu ühe kõige olulisema esinemise, hümni laulmise peaproovis, võttis ta hetke, et Kapitooliumis palvetada. “Ma palvetan, et 20. jaanuar oleks kõigi ameeriklaste jaoks rahu päev. Päev täis armastust, mitte vihkamist. Päev aktsepteerimiseks, mitte hirmuks. Päev, et unistada tulevastest rõõmuhetkedest ühtse riigina. Unistus, mis ei ole vägivaldne, unistus, mis pakub meie hingedele turvatunnet,” sõnas ta.