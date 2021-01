Muusik Laura Prits jagab, kuidas ta oma kahuste ja lokkis juuste eest hoolitseb, et need alati nii head välja näevad

Üks mu lemmik rahustavaid tegevusi on hommikul kui ka õhtul duši all käimine. Minu uueks lemmiktooteks on Dushka Bubble Gum seeriast dušiõli. Selle tekstuur on nii mõnus ja kerge ning samas lõhn nii nooruslik ja magus. Minu jaoks on oluline, et dušigeel ei vahutaks, kuna see on üks näitajatest, et keemiliste ainete hulk on dušigeelis suur. Kui mul on aega teha pikem kodune spaa õhtu, siis kasutan ka sama brändi arbuusilõhnalist venivat koorijat.