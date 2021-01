Psühholoogid annavad nõu: kuidas vallalisena päriselt õnnelik olla?

Seks ja suhted

Võiks öelda, et on olemas kahte sorti inimesi: need, kes naudivad vallalise elu kogu südamest ja need, kes sellega kuidagi leppida ei tahaks. Kui sina kuulud pigem viimaste hulka, siis tea, et vallaline olla võib olla õnnistus, kui sa seda vaid ise näha oskad.