FOTOD | Pahkluudeni ulatuvad püksid ja madalad ketsid on kaugel moekusest. Kuidas vastavalt hooajale jätkuvalt stiilne välja näha?

Kui sa tõesti tunned, et ei ole valmis talveks oma lemmikbotaseid kappi panema, vaid tahad ka talvel maailmale näidata, kui lahedad ketsid sul on, pane lisaks viimastele rõhku sokkidele.

Trenditeadlikud ketsipead ja mõjuisikud kannavad juba aastaid tossude all spordisokke, mis on sageli ka mõne tuntud brändi logode või põnevate mustrite/värvikombodega ning muudavad ketsid tegelikult hoopis efektsemaks.

…, mis katavad pahkluud ära. Kuigi Eestis polnud pikalt kõrgemad ketsid, näiteks Air Jordan 1 Retro High tossud moes, on need tänu mitmetele kohalike ja maailmakuulsatele mõjuisikutele lõpuks ka meie tänavapilti jõudmas. Ei tea, kas tegu on lihtsalt trendiga või hakkavad ka meie noored lõpuks mõistma, et pahkluud tasub soojas hoida, aga üks on selge: viisakamad ja stiilsemad näevad need miinuskraadidega välja kindlasti.