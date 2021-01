Anne & Stiili moetoimetaja Karolin Kuusik tõdes, et Reformierakonna esimehe viimase nädala stiilivalikud olnud tõepoolest jõulisemad kui varem. „Riietus on kindlasti üks imagoloogiline osa poliitikust ja sobivalt riietudes on võimalik enda kuvandit positiivsemaks muuta,” ütles Kuusik.