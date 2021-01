Telli pruudikleit disainerilt

Eeltöö – teha või mitte?

Oma elu jooksul palju pulmakleite valmistanud Embassy of Fashioni moedisainer Riina Põldroosütleb, et disaineri poole pöördumisel pole eeltööd teha vajalik. Disaineriga koos saab vaikselt mõtlema ja joonistama hakata, juba valmis kleite ja kangaid vaadata ning ideetada. Tema sõnul on pulmakleidi loomine alati koostöö. Muidugi ei tähenda see, et ei võiks kohe kindlat visiooni olla. Riina sõnul on tal olnud mitmeid kliente, kes teavad kohe alguses väga täpselt, millist kleiti nad soovivad.