KOGEMUS | 41aastase Helena neli olulist sammu, kuidas ta läbipõlemisest välja tuli

Analüüside tulemusena selgus, et hetkel on kõik hästi. Vitamiinid ja mineraalid, mis mõjutavad immuunsust, on tal igapäevase mitmekesise toitumise ja liikumisharjumustega vägagi paigas. Spetsiifilised immuunsusnäitajad olid samuti korras. „Olen kuulnud, et paljudele harrastussportlasele soovitatakse erinevate treenerite-spetsialistide poolt süüa juurde valku. Analüüs andis aga kinnituse, et saan toiduga kätte ka selle. See taaskord kinnitab, et ei ole mõtet tormata midagi lisaks sööma ja andis hingerahu, et tegelikult on organismis kõik paigas,“ rääkis Helena.

„Konsultatsiooni käigus jõudsime laboriarstiga selleni, et intensiivsematel perioodidel, kus võin tunda suuremat väsimust, peaksin jälgima, et organism saaks rohkem rauda ja vitamiin B12. Seejuures ei ole vajalik alati ulatada käsi kiirelt toidulisandite järele, vaid püüan sel perioodil süüa veidi rohkem maksa, muna või näiteks kala,“ räägib Helena ja lisab, et ühtlasi sai ta ka analüüside tulemustest kinnitust, et on siiani olnud oma keha hoidmisega õigel teel.

SYNLABi laboriarst dr Irina Utenko kommentaar, kust alustada, kui tunned, et koormus on suur ja instinkt ütleb, et kogu jõudu.

Stress, pikaajaline magamatus ja füüsiline ülekoormus mõjutavad keha immuunsüsteemi toimimist. Organismi kaitsevõime langus ei pruugi olla püsiv ja eluaegne. Põhjuste täpsemal väljaselgitamisel on abi vereanalüüsidest. Need on üheks võimaluseks hinnata organismi vastupanuvõimet ning saada teada, kas toitumine on mitmekülgne ja tagab immuunsüsteemile vajalike toitainete (nt valgud), mineraalide (nt raud, tsink, seleen) ja vitamiinide (nt vitamiinid D, A, B12, C, folaat) piisava sisalduse.



Vereanalüüside alusel saab lisaks toitumise kontrollimisele ülevaate, kas vereloome ja immuunrakkude üldine sisaldus veres on korras (hemogramm), kas organismis on põletikke (hsCRP) ning kas immuunkaitseks vajalike antikehade ja spetsiifiliste komponentide tase organismis on paigas (IgG, IgA, IgM, C3 ja C4). Oma immuunsüsteemi tervist on soovitatav vereanalüüside põhjal hinnata eelkõige neil, kes põevad sageli viirushaigusi, kellel on pingeline töö, pikaajaline stress ja magamatus, üle- või alakaal ja ainevahetushäired, aga ka need, kes on rangelt taimetoitlased või teevad intensiivselt trenni.