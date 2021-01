RETSEPT | Kardad külmetuda või mõne viirusega kokku puutuda? 3 koostisosaga tee aitab immuunsüsteemi tugevdada

Alustuseks on sul muidugi vaja joogi staar-koostisosa ehk pisut värsket tüümiani. Tüümiani immuunsust tugevdavad omadused on juba ammu tõestatud. See sisaldab palju antioksüdante ja flavonoide ning selle lehtedest saadav eeterlik õli on eriti tõhus külmetuste ja köha puhul.