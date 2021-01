Olen vist üsna valiv lugeja. Keerutan mõnda raamatut kaua käes, enne kui lugema hakkan — katsun ja sirvin ja ootan õiget tunnet. Samuti on kujunenud kahjuks nii, et laste ja kõikide teiste toimetuste kõrvalt ei leia alati aega lugemiseks. Nõnda jääb ikka ja jälle mõni alustatud raamat pooleli, sest kui veidi juba lugenud olen, tuleb ühel hetkel paus sisse ja siis tekib juba mõne teise raamatu tuju. Nii on mul voodi kõrval terve virn pooleldi loetud raamatuid.