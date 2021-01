KUUS lihtsat, aga šikki riideeset, mida võiksid 2021. aastal oma garderoobi lisada ja kanda veel aastaid

Kuigi kunagi peeti neid eest nööbitavaid kampsuneid pigem mööduvaks trendiks, on need nüüdseks saanud iga garderoobi võtmeesemeteks. Praegu on moes natukene suuremad ja lohvakamad versioonid, mida võid minna otsima ka oma vanaisa riidekappi.

Kas praegu on 2021. aasta või hoopis 90ndad? Sest just viimane aastakümme on moemaailmale praegu kõige rohkem inspiratsiooni pakkunud ja üks esemetest, mis nüüd tagasi on, on varrukateta kõrge kaelusega kudumid.