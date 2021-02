Kas ikka on õige aeg öelda "ma armastan sind"? Märgid, mis viitavad, et peaksid veel ootama

Näiteks, võimalik, et ajal, mil kaubanduskeskused on täidetud erinevate erkpunaste ja roosade vidinatega, mida oma kallimale kinkida ja mille kaudu öelda talle, et armastad teda, võid sinagi hakata mõtlema, et ehk tõesti armastad? Ja sel juhul on tegelikult mõistlik otsida ka järgnevaid märke, mis viitavad, et peaksid ootama.