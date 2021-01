Novellikogu "Jumalik märk" autor Ester Urbala: pealiskaudset ärapanemist on viimasel ajal nii palju. Miks mitte leida rohkem head?

“Mis nüüd?!” võib jahmunult pärida keegi, kes tabab su lugemas Estri debüüt­novellikogu — sest ilmselt naerad valju häälega. Raamatu peategelane, ökonomist Karin Tubli (43) on üksik, lastetu, riietumas ühetaolistesse villas­tesse kleitidesse, võrdlemas oma kehakuju sammaldunud kiviga. Naine, kes on töötanud samas asutuses 20 aastat. Naine, kellel meeste pilk ei peatu. Naine, kelle nimi mõni aeg pärast raamatu sulgemist enam sinulegi ei pruugi meenuda. Aga kindlasti jäävad meelde tema käigud seene­metsa ja sümfoonia­kontserdile, tervist kontrollima ja kapsarulle nõudlema. Eel­öeldu võiks kõlada halasta­matult nukralt, ent tegu on ühe viimase aja tujutõstvama raamatuga üldse. Ja see naer pole loomulikult kuidagi kahju­rõõmus. Karinil on nimelt annet sattuda täiesti kreisidesse olukordadesse ja kohtuda maailma veidraimate tüüpidega.

Karini looja Ester on ametilt teleprodutsent, kelle kirjutisi on varem avaldatud ajakirjades Looming ja Edasi.org. “Jumaliku märgi” eest pälvis ta Betti Alveri kirjandusauhinna nominatsiooni. Ester räägib talle olulistest asjadest.