FOTOD | Minister Liina Kersna kandis täna ametivannet andes üht väga erilist päritolu kleiti

„Minu jaoks on vähi ennetus väga oluline, sest ravi on keeruline, raske ja kahjuks puuduvad meil vahel ka võimalused saada tänapäevast vähiravi, eriti kui see puudutab rinnavähki,” selgitas moelooja Ülle Pohjanheimo novembrikuus, miks otsustas kaks enda loodud kleiti heategevuseks annetada.