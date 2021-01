Anne & Stiili aasta naiseks valiti Risti koguduse õpetaja ja Tallinna Lastehaigla hingehoidja Annika Laats

Ajakirja Anne & Stiil aasta naise tiitel kuulutati välja kaheksandat korda. Tiitli pälvib naine, kelle tänavune tegevus on olnud tulemusrikas ja inspireeriv, kes on astunud välja oma tõekspidamiste eest ning sõna otseses mõttes maailma parandanud ning ühiskonda liitnud. Varasematel aastatel on tiitli saanud Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid, stsenarist ja režissöör Moonika Siimets, keskkonnaaktivist Züleyxa Izmailova, Terve Eesti Sihtasutuse asutaja Riina Raudne, moedisainer Reet Aus, näitleja Mari-Liis Lill ja ettevõtja Kristel Kruustük.