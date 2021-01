FOTOD | See tagasihoidlik, aga naiselik maniküüritrend on vallutanud sotsiaalmeedia

Ajal, mil suur osa maailmast on lukus ja küünetehniku juurde minna pole nii lihtne nagu varasemalt, on paljud naised pöördunud tagasi lihtsuse juurde. Arvestades, et paljud naised on harjunud oma kaunist maniküüri ka sotsiaalmeedia jälgijatega jagama, polegi mingi ime, et minimalistlikust ja vaevumärgatavast maniküürist on kujunenud trend.