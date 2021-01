Ilu ja mood

Need on VIIS õpetussõna, mida tasub järgida, kui tahad, et su juuksed talvel terved ja ilusad välja näeksid

Viiruse tõttu jõuame juuksurisse tavapärasest harvem ning kodust on saanud kõik-ühes ilusalong, kus tuleb hoolt kanda nii oma küünte, näo kui juuste eest. Jaapani juuksehooldustoodete brändi Syoss esindaja Triin Laustam toob välja viis nippi, kuidas poputada kodus juukseid nii, et kevadele vastu minnes näeksid need välja terved, tugevad ja hästihoidvad, nagu äsja juuksurisalongist välja astudes.