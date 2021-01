Ilu ja mood

Toode on hea, aga pakend? Teeme selgeks, kuidas tekkis plastiplahvatus ja kui tume tulevik meid ees ootab

Nii mere- kui ka ookeanivees on plasti aina enam ning ringmajandusfondi looja Ellen MacArthuri kuulus väide, et aastaks 2050 on meredes rohkem plasti kui kala, võib tõepoolest kohutavaks reaalsuseks saada. Ka ilumaailmal lasub reostuse eest suur vastutus — õnneks on suhtumine pakenditesse juba muutunud.