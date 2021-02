Suurimad müüdid, mida naised seksi kohta usuvad, ja mis rikuvad kogu kogemuse totaalselt ära

Paljud naised tunnevad kohustust alustatud seksiga lõpuni minna, isegi kui see ei täida nende ootusi ja on ebameeldiv. Tublid tüdrukud asju pooleli ei jäta ja teiste tundeid ei riiva. Kas poleks aeg astuda sellest väikese kohusetundliku tüdruku kingadest välja, kuulata oma keha ja seista oma õiguste ja heaolu eest? Vahekorrast võib alati keelduda ja selle võib alati pooleli jätta!

Suurimate müügiartiklite esirinnas ilutsevad libiidot suurendavad tooted naistele. Ravimtaimede ja feromoonidega rikastatud tooted viivad naise mõtted seksile ja loovad kõik eeldused taevalikeks naudinguteks. Siiski ei päästa need üksi ühtegi suhet, kui naisel pole mitte madal libiido, vaid põhjus peitub milleski muus: kui seks on tema jaoks muutunud väsitavaks kohustuseks; kui ta januneb kaaslase tähelepanu ja komplimentide järele ka väljaspool voodit; kui vahekord on täpselt samasugune olnud juba viimased 10 või enam aastat; kui tal ongi tegelikult peavalu ja väsimus. Millegipärast aga on naiste esimene mõte: “Kui ma ei taha seksi, on mul madal libiido”. Kas ikka on?

Seksina läheb arvesse vaid vaginaalne vahekord

Küsi endalt, mis on sinu jaoks seksi puhul kõige tähtsam? Kui vastad, et emotsionaalne side, lähedus, orgasm või teineteise sees olemine, siis selle saab saavutada ka muul moel. Seks võiks olla nii palju parem, kui me laseksime lahti uskumusest, millised kehaosad kokku käivad ning kuhu see välja viima peab ja oleksime seksides loomingulisemad.

Seks peab lõppema orgasmiga

Ühiskonnas levib uskumus, et ideaalne seks lõpeb partnerite samaaegse orgasmiga. Selle asemel, et seksi kui teekonda nautida, keskenduvad naised tihtipeale hoopis sellele, et mees jõuaks ejakulatsioonini või muidu tunnevad nad end täiesti läbikukkununa. Läbi võib kukkuda tegelikult veel ka teisel moel: kui naine ise ei saa orgasmi. Tunnistada seda on raske, mehe tundeid ju riivata ei taha, nii nad siis teesklevad. Et kui mees orgasmi ei saa, siis naine tegi halba tööd ja kui naine orgasmi ei saa, on tal midagi viga. Tõepoolest hea uskumus, millega ära nullida kõik võimalused seksiks kui naudinguterohkeks teekonnaks.

Naised, kes seksivad tunneteta, on tugevamad, kui naised, kes näitavad oma emotsionaalset haavatavust

Tänapäevases maskuliinses maailmas kohtab üha rohkem naisi, kes tunnevad uhkust selle üle, et suhtuvad seksi kui pelgalt füüsiliste ihade rahuldamisesse, eristudes naistest, kes end emotsionaalselt seovad ja seeläbi haavatavaks muutuvad. Üheöösuhted on ok, kui need on kaitstud ja sinu jaoks on oluline füüsiline rahuldus. Küll aga ei ole enda naiseliku emotsionaalsuse mängupanek nõrkus, mida kartma peaks: turvalise partneriga annab see seksile hoopis uued mõõtmed.