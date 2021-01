FOTO | Uskumatu sarnasus! Näitleja Kristen Stewart näeb uues rollis välja nagu printsess Diana teisik

Peale näitlejatar Emma Corrini suurepärast rolli sarja "The Crown" neljandas hooajas, kehastub filmis "Spencer" armastatud printsess Diana rolli Kristen Stewart. Nüüd, kui avaldati ka esimene foto temast riietatuna Dianaks, on fännid üllatunud, kui sarnane näitleja printsessiga on.