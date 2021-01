Tahad, et kallim sind paremini mõistaks? Siis tehke läbi üks lihtne harjutus, mis muudab suhte tugevamaks

Muusikateraapia on meetod, mis võimaldab praktiliste võtetega analüüsida ja parandada nii meeskonnatööd, enesearengut kui ka paarisuhteid. Muusikaterapeut Siiri Antsmäe soovitab läheneva Valentinipäeva eel paaridel läbi teha ühe muusikateraapia harjutuse, mis on hea sissejuhatus vestlusele suhte teemal ning võimaldab teineteist paremini mõista. „Mitmetes riikides näitab statistika, et lahutuste arv on viimase aastaga kasvanud. Viidatakse, et süüdi on koroonaviirusest tingitud olukord, milles paarid on sunnitud kodukontoris töötades tavapärasest rohkem aega koos veetma. Kui suhtesse on tekkinud pinged ja tundub, et vaja oleks pingete põhjuseid analüüsida, siis sellega algust tegemiseks võiks proovida üht muusikateraapilist harjutust, mille najalt on mugav edasi vestelda,“ kinnitab Antsmäe.



Harjutuse juhend