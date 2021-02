Teeme selgeks: kas on ikka tegelikult vahet, millist harja sa juuste kammimiseks kasutad?

Tee läbi järgnev samm, et selgitada välja, kas su juuksehari ikka sobib harjamiseks: k atseta enda kammi harjaste tugevust oma käel — kui harjased jätavad kriimustus jälgi või tunned teravust, on aeg ostma minna uut harja.

Õige harjaga saab kammida ka märgasid juukseid. Just täpselt nii. Kõik varasemalt kuuldud ütlemised ja tõekspidamised, et märgasid juukseid ei tohi kammida, on minevik!

Mitmed brändid, näiteks populaarne Tangle Teezer on loonud sobivad harjad nii märgade kui ka kuivade juuste kammimiseks, ilma neid lõhkumata. On ju ebamugav oodata pusas juuste kammimist kuniks need kuivavad ning pärast kammimist on juuksed kahused ja igasse ilmakaarde laiali. Kvaliteetseid kamme kasutades saad kõike seda vältida ja lasta kammitud juustel loomulikult kuivada või föönitades endale vägev soeng teha.