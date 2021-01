Rahvusvaheline Estonian Fashion Festival 2021 otsib uue aastakümne moedisainereid

Tartu Loomemajanduskeskuse, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ja Kõrgema Kunstikooli Pallas koostööna toimuvale aasta suurimale moesündmusele on oodatud osa võtma disainerid üle Eesti, aga ka välismaiseid talente Baltikumist ning teistest lähiriikidest. Nagu juba murrangulisel 2020. aastal, toimuvad ka käesoleva aasta moeetendused otseülekande formaadis.

Kuigi Effi eesmärk on pakkuda kõikidele alustavatele moedisaineritele platvormi oma loomingu esitlemiseks, valitakse iga aasta välja ka võitja, kellele antakse võimalus osaleda mõnel rahvusvahelisel võistlusel. 2020. aasta Effi võitja Annika Kiidron-Roometsa unikaalne meesterõivaste kollektsioon üle maailma kokku kogutud tikanditest, tõi võidud ka ERKI moeshow’l ja mainekal Premiere Vision-Paris NextGen võistlusel Pariisis. Need võidud on toonud disainerile pakkumised juba nii Hollywoodist kui ka sisseostjatelt. Võistlusele kandideerimisel oli talle abiks Estonian Fashion Festivalil saadud materjalidest, kuna lääneriikide moevõistlused eeldavad disaineritelt füüsilise kollektsiooni kõrval ka mitmete digitaalsete lahenduste olemasolu.