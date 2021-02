EKSPERIMENT | Pilditöötlusprogrammid saadavad korda imesid. Minust sai minutitega võõra näoga Instagrami suunamudija

Instagramis mõjuisikute ja staaride fotosid imetledes jääb tahes-tahtmata mulje justkui oleks tegemist imeinimestega. Kuidas on võimalik, et neil on nii sügavad silmad või sile näonahk? Millise ime järgi pole nende kehadel mitte ühtegi üleliigset kumerust? Eks sinna on ikka aeg-ajalt natukene maagiat (loe: pilditöötlust) sisse segatud.