"Ta vägistas mu teadvuseta keha." Näitleja Evan Rachel Wood ja mitmed teised naised süüdistavad Marilyn Mansonit võikas väärkohtlemises

“Minu väärkohtleja nimi on Brian Warner, keda teatakse laias maailmas kui Marilyn Mansonit,” kirjutas Wood. “Ta hakkas mind juba teismeeas endale sobivaks kujundama ja väärkohtles mind aastaid. Olin ajupestud ja manipuleeritud talle alluma. Ma ei suuda enam elada kättemaksu, laimamise ja väljapressimise hirmus. Olen siin, et paljastada see ohtlik mees ja erinevad tööstused, mis on võimaldanud tal seda teha, enne, kui ta veel rohkem elusid ära rikub. Seisan paljude teiste ohvrite kõrval, kes ei kavatse samuti enam vaikida.”