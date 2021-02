Mis juhtub su huultega, kui kasutad liiga sageli huulepalsamit? Ja maksimaalselt kui tihti seda siis teha tohib?

Oled ka üks neist inimestest, kel on harjumus talviti iga natukese aja tagant oma huuli huulepalsamiga niisutada? Aga kas teadsid, et seda mõnusat toodet on võimalik ka liiga sageli kasutada ja see mõjub nahale halvasti?