SEITSE märki, mis viitavad, et sulle meeldib tähelepanu, mida keegi sulle pöörab, rohkem kui see inimene ise

Võiksid temaga tundideviisi rääkida, aga samas sa ei taha teda tundideviisi kuulata. Sind ei huvita tema hobid ega kogemused, aga tahad, et ta ripuks iga su öeldud sõna küljes. Sa tahad, et ta kuulaks põnevusega sinu mõtteid ja arvamusi.

2. Sa oled kõige õnnelikum, kui ta sulle komplimendi teeb

Oled pahane, kui kulutad aega ja näed vaeva, et end üles lüüa, aga ta ignoeerib sind terve päeva. Sa tahad, et ta sulle komplimendi teeks. Sa tahad, et ta sulle külge lööks. Sa tahad, et ta näitaks, kui väga ta sind ihaldab. Teievahelised vestlused ei ole väga põnevad, kui ta just sinuga ei flirdi ja ei anna selgelt märku, et on sinust huvitatud.

3. Sa hoolid väga sellest, mida ta sinust arvab

Sa tahad talle meeldida. Sa tahad, et ta oleks sinust huvitatud. Sa tahad, et ta naeraks su naljade üle ja paneks su sotsiaalmeedia fotodel alla armsaid emotikone. Sa mõtled palju sellele, kas sa meeldid talle, aga ei mõtle pea üldse sellele, kas sulle ka päriselt see inimene meeldib.

4. Sinus tekitab põnevust, kui ta sinuga ühendust võtab, aga hakkad kiiresti igavlema

Sul tekib liblikate efekt, kui ta sulle sõnumi saadab, sest see näitab sulle, et ta mõtleb sulle. See tähendab, et ta igatseb sind. Sa oled teinud midagi õigesti. Aga kui vestlus kestab pisut liiga kaua, hakkab sul igav.

5. Sa suhtled temaga vaid siis, kui see sulle sobib

Kui veedad sõpradega aega või proovid unetunde täis magada või sul pole parasjagu tuju, siis ignoreerid teda. Sa ei hooli, et teed ta tunnetele liiga. Sa ei hooli, kui magad maha võimaluse temaga suhelda. Aga kui temaga ühendust võtad ja tema sind ignoreerib, lähed endast välja. Tunned end ebakindlana. Mõtled igale veale ja muretsed, kas sul on midagi viga.

6. Sa ei tunne end ilusana kui keegi just ei ütle sulle, kui ilus sa oled