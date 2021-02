Sisemine ilu loeb, aga need on 15 käitumisviisi, mis muudavad ka kõige atraktiivsema inimese häbiväärselt koledaks

14. Oma ilu ärakasutamine: ilusad inimesed on kahjuks tihti väga manipuleerivad, just sellepärast, et nad on oma ilust teadlikud ning nad on kursis, et see mõjub vastassoole võrgutavalt. Seetõttu arvavad nad, et neil on õigus manipuleerida, et oma tahtmine saavutada.