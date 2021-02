Evelin Võigemast elust koroonakriisis: elasime enne päris mõnusa hooga, mõtlemata homsele

"Loomulikult paneb see ennastki mõtlema selle peale, et me siin elasime päris mõnusa hooga, ausalt öeldes mõtlemata sellele, mis homme või ülehomme tuleb," räägib ta, tõdedes, et ta ise on üsna säästlik inimene ja mõtleb väljaminekud korralikult läbi. "Eks see kriis on pannud ju ennastki mõtlema sellele, et miski pole püsiv, hoolimata sellest, et ma täna teatris töötan, sest seegi võib muutuda."