Ärata kodu juba varakult talveunest! KOLM lihtsat soovitust, kuidas muuta interjöör valgemaks ja helgemaks

Talvine pööripäev on Eestimaa inimeste jaoks märgiline. Kuigi teosammul, hakkab sellest päevast alates päev pikemaks minema. Just pimedus ja hämarus on tegurid, mis tusast meelt tekitavad ning igatsedes kalendrisse vaatama panevad. Kuna sel aastal saame rõõmustada valge lumise vaipkatte üle, mida viimaste talvede võrdluses külluslikult jagub, soovitabki Liveni loovjuht Alina Kester lubada väljast kumav valgus ka tuppa.

„Kui on võimalik, siis võiks kodus kasutada läbikumavad kardinaid. Minu nõuanne on aknakatted päevaks kõrvale lükata, sest valgust on järjest rohkem ja hubane-tubane jõulukuuse valguses istumine on lõppenud,“ selgitab Kester. „See tundub äärmiselt lihtne samm, aga sageli on nii, et ärkame ajal, mil väljas on veel hämar ja meil jääb märkamata päeva algus. Tegelikult on juba hommikul mõnusam kodus toimetada, kui väljas valgemaks hakkab minema. Pikem päev annab lisaenergiat,“ räägib loovjuht.