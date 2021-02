Õnn on nagu lihas, mida saab treenida! Siiski, selleks on teatud tingimused

Muidugi tahame tulemusi kiirelt. Ootame, et elu muutuks... kohe! Kolme päevaga! Nii kiiresti muutused siiski ei toimu. Kui oleme harjutanud end aastaid, isegi aastakümneid mõtlema, käituma ja reageerima teatud (ebarahuldaval) viisil, siis kolme päevaga uut maailma­pilti ja elustiili ei loo. Selleks on vaja otsustamist, pühendumist ja järjepidevust. Oluline on ka aduda, et kui me tahame oma ellu muutust, siis tuleb meil endil muutuda. Teha midagi teistmoodi, harjutada end mõtlema uutviisi, lõpetada enese saboteerimine. Iga­päevased harjutused ja harju­mused on need, mis viivad meid eduni. Õnnelikuma eluni.

Kuidas siis õnnetunde harju­tamine käib? Kuidas suurendada igapäevast õnne­likkust ning vaatamata nii meie ühiskonnas kui ka globaalselt toimuvale kriisile ikkagi oma õnnelikkusega kontaktis olla?