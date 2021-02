Ikka veel kahtled? On mõned põhjused, miks taliujumist kasvõi saabuval nädalavahetusel proovida

Kui oled otsinud võimalust saavutada mentaalselt tugevamat tervist ja luua häid liikumisharjumusi, siis võib just taliujumine olla see icebreaker.

Kõige rohkem naudin taliujumist sellepärast, et mul on üks tegevus juures miks kodust välja minna ja ennast liigutada, lisaks on see iga kord jälle põnev. Füüsilise aktiivsuse tõusu mõttes ei tundu 1-2 minutit külmas vees siblimist just tugeva treeninguna, kuid tegelikkuses on iga liigutamine oluline, natukene paremaks ujujaks saab ikka.