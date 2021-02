Ootamatult opilauale. Trennis tunda andnud kõhuvalu osutus kümne aasta taguse operatsiooni ohtlikuks tüsistuseks

Iluvaldkonnas töötav Terje Tali (43) lasi 2011. aastal teha toitu maost mööda­juhtiva kaalu­langetus­operatsiooni, mis oli tol ajal Eestis veel päris uus võimalus ülekaaluga võitle­miseks. 175 sentimeetri pikkune Terje kaalus pärast teise lapse sündi 108 kilo­grammi ja operatsioon oli tema viimane õlekõrs. “Käisin kõikvõimalikes nõustamis­kabinettides, proovisin iga­suguseid dieete, toitumis­­­kavasid ja kaalu­jälgimist… Ei saanud kuidagi vedama, tun­dus, et miski ei aita. Enesehinnang läks täiesti alla, lukustasin end nelja seina vahele ega tahtnud kusagil käia,” meenutab ta. Järje­kordsel arstivisiidil tutvustas perearst maovähendus­operatsiooni. Terje kaalus hetke, kuid otsustas siiski kiirelt, et tahab seda võimalust proovida. Operatsioon viidi läbi Ida-Tallinna keskhaiglas, kõik õnnestus.

Kuni eelmise aastani, mil Terje oli trennis, kui tundis ühtäkki kõhus imelikke valusid. “Kuna mul oli aasta tagasi väike maohaavand, siis pidasin valu sellega seotuks — küllap lõi stressiga jälle välja,” meenutab naine. Ta läks arsti juurde, rääkis murest. “Hakkasimegi siis esimese hooga mao­haavandit ravima, aga valud läksid aina hullemaks.” Isegi sel määral, et Terje kutsus endale korduvalt kiirabi.

Viimase kiirabivisiidi ajal mainis Terje, et talle on aastaid tagasi tehtud maovähendus­operatsioon.