SEITSE asja, mida ei tasu enam teha, kui oled tõsises püsisuhtes

Su partnerit ei tohiks häirida, kui sa talle sõnumeid saadad või teda igal nädalavahetusel enda poole kutsud. Ta peaks olema elevil, et soovid temaga aega veeta ja tahad teda näha täpselt sama sageli kui tema sind. Te juba teate, et meeldite teineteisele, miks sa siis peaksid oma tundeid endale hoidma? Sa võid talle öelda, et temast hoolitakse ja teda hinnatakse. Ütle talle, et igatsed teda.

2. Sa ei peaks enam tutvumisäppides kolama

Kui oled püsisuhtes, ei peaks tutvumisäpid su telefonis enam olemagi, sest kui see suhe peaks mingil põhjusel purunema, võid ju need alati uuesti alla laadida. See ei võta palju aega. Kuid seni ei tasu mõelda, et "see suhe niikuinii lõppeb ühel päeval". Sa ei tohiks eeldada, et midagi läheb vaelsti. Ei tasu olla pessimist. Kui eeldad, et su suhe lõppeb, võid ise selle põhjustajaks olla.

3. Sa ei tohiks oma halvale käitumisele rumalaid vabandusi leida

Kui teed talle haiget, ei tohiks sa oma käitumisele rumalaid vabandusi otsida. Sa ei tohiks käituda nii, et su tegevus oli põhjendatud. Sa peaksid tunnistama, et tegid vea ja vabandama ning teda tulevikus paremini kohtlema. Kui sa temast päriselt hoolid, ei tohiks sa isegi tahta talle haiget teha. Sa peaksid tahtma olla maailma parim partner.

4. Sa ei tohiks peita oma tõelisi emotsioone

Kui sa esimest korda kellegagi kohtud, on täiesti normaalne, et sinu ümber on müürid, aga kui temaga juba püsisuhte lood, peaksid tundma end piisavalt mugavalt, et julged oma emotsioone talle näidata. Sa peaksid uskuma, et ta ei mõista sind hukka. See suhe ei toimi mitte kunagi, kui peidad poolt oma südant.

5. Sa ei peaks pingutama nii palju, et talle muljet avaldada

Selles, et tahad tema heaks häid asju teha ja loodad, et see teeb teda rõõmsaks, pole midagi valet. Ja sa ei pea teesklema, et oled keegi teine, sest eeldad, et seda ta sult ootabki. Kui ta on sinust päriselt huvitatud, ei taha ta, et teeskleksid. Ta tahab, et sa oleksid sina ise. Ta tahab päris sind tundma õppida.