Naine, väärtusta end! Need on kuus märki, mis vihjavad, et sa ei peaks temaga enam linade vahele pugema

...sa pole tegelikult huvitatud temaga magamisest. Kui sinu "jah" ei ole just kõige entusiastlikum, peaks see olema "ei". Sa ei peaks tundma, et sind sunnitakse temaga magama. Sa ei võlgne talle midagi ja vastutad täielikult oma keha eest. Kui sa ei taha temaga magada, ütlegi seda.

...teed seda valedel põhjustel. Sa peaksid magama temaga vaid juhul, kui tahad seda siiralt teha. Mitte seetõttu, et loodad, et seks päästab te suhte. Või kardad, et ta jätab sind muidu maha. Mitte sellepärast, et tunned, et pead talle heategude eest kuidagi tasuma. Mitte sellepärast, et tahad manipuleerida teda tegema midagi, mida sa vajad. Mitte sellepärast, et see on rutiin ja seda sinult oodatakse.