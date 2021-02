FOTOD | Tahaksid pulmas kanda kingade asemel hoopis midagi mugavamat? Moetoimetaja annab nõu, kuidas seda stiilselt teha

Nii mõnigi pulmapidu toimub oludes, kus kingi kanda on ebamugav. Või siis ei kuulu pidulikud kingad lihtsalt pruudi või peigmehe isikliku stiili juurde. Õnneks on pidulikke kingi võimalik asendada mitmete muude jalanõudega, mis on mugavad ja annavad oskusliku kombineerimise puhul ka kõrgeid stiilipunkte. Kõige parem on aga, et need on edukalt kantavad ka pärast suuri pidustusi.